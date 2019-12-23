Памятник на могиле советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза Николая Ватутина может быть снесен по закону о декоммунизации. Об этом 23 декабря заявил новый глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович на пресс-конференции в Киеве, которую вел в Facebook UATV

Могила советского военачальника находится в Мариинском парке возле здания Верховной Рады.

«Именнно Ватутин, этой фамилии нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Я не знаю. Я изучаю этот вопрос. Даже если бы он был в этих списках, существует отдельное исключение относительно могил. Это не просто памятник Ватутину, это могила Ватутина», — заявил он.

Новый глава Института нацпамяти поддержал Вятровича в вопросе деколонизации © Facebook, Anton Drobovych

Также Дробович отметил, что он изучает вопрос заинтересованности родственников, которые живут за границей.