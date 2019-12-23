Могила советского военачальника находится в Мариинском парке возле здания Верховной Рады.
«Именнно Ватутин, этой фамилии нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Я не знаю. Я изучаю этот вопрос. Даже если бы он был в этих списках, существует отдельное исключение относительно могил. Это не просто памятник Ватутину, это могила Ватутина», — заявил он.
По словам Дробовича, в таких случаях процедура совсем другая, и памятник не может быть демонтирован, если на это не дали согласие родственники усопшего.
Также Дробович отметил, что он изучает вопрос заинтересованности родственников, которые живут за границей.