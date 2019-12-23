«Они же не навсегда ушли, а до оценки юридических последствий, которые могут иметь место после введения санкций США. Поэтому я бы не спешил делать какие-то выводы. Процедура введения санкций предполагает 30-дневный период, который позволяет компаниям добровольно выйти из проекта», — отметил Марунич.
Он так же отметил, что, насколько ему известно, в России достаточно своих мощностей для работы над трубопроводом.
Ранее сообщалось, что суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы газопровода «Северный поток — 2», покинули Балтийское море из-за санкций США,вступивших в силу в ночь на 21 декабря.