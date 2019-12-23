Он отметил, что в настоящее время дорабатывается новый законопроект о труде, текст которого будет представлен в ближайшее время.
Согласно документу, работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.
Также новый закон сохранит привычную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Но позволит договариваться о гибком графике работы. Например, часть дня сотрудник сможет работать удаленно, другую — в офисе.
Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов.
Для тех, кто захочет работать меньше 40 часов в неделю, будет возможность договориться об оплате пропорционально, как и о других условиях работы.