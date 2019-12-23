Украинцев хотят освободить от необходимости работать две недели после увольнения. Об этом 23 декабря сообщил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook

Теплов предположил, какая работа на Украине будет самой востребованной © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

Согласно документу, работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.

Также новый закон сохранит привычную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Но позволит договариваться о гибком графике работы. Например, часть дня сотрудник сможет работать удаленно, другую — в офисе.

Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов.

Для тех, кто захочет работать меньше 40 часов в неделю, будет возможность договориться об оплате пропорционально, как и о других условиях работы.