Теплов предположил, какая работа на Украине будет самой востребованной
Теплов предположил, какая работа на Украине будет самой востребованной
© Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк
Он отметил, что в настоящее время дорабатывается новый законопроект о труде, текст которого будет представлен в ближайшее время.

Согласно документу, работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.

Также новый закон сохранит привычную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Но позволит договариваться о гибком графике работы. Например, часть дня сотрудник сможет работать удаленно, другую — в офисе.

Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов. 

Для тех, кто захочет работать меньше 40 часов в неделю, будет возможность договориться об оплате пропорционально, как и о других условиях работы.