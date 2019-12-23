Клуб «Пятый элемент», который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, считает обыски ГБР преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба. Соответствующее заявление 23 декабря было обнародовано на сайте клуба

Здесь мог быть каждый. Порошенко подглядывал и подслушивал клиентов спортклуба © flickr.com, chris scott

«Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее», — говорится в заявлении.