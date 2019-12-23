Он отметил, что в настоящее время дорабатывается новый законопроект о труде, текст которого будет представлен в ближайшее время.
«Новый закон позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. Фактически — работать дистанционно и иметь социальные и иные гарантии работника. Это новый подход законодательства — урегулировать баланс между материнством и карьерой», — заявил он.
Также Милованов рассказал, что дистанционно работать и сохранить социальные гарантии смогут также люди с инвалидностью и пенсионеры.