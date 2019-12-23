Новый законопроект о труде, который дорабатывает Минэкономразвития Украины, предполагает обязательную выплату денежной компенсации сотруднику в случае увольнения по собственной инициативе. Об этом 23 декабря сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook
По его словам, украинские работодатели давно нашли лазейки для незаконного увольнения работников.
«По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником», — заявил он.
Украина.ру на Youtube
Новости БЕЗ политики и Украины: таежный почтальон, пожар и потасовка на концерте Коржа