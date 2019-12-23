Геокадастр Украины заполнен достаточно для запуска рынка земли - Милованов
Геокадастр Украины заполнен достаточно для запуска рынка земли - Милованов
© Тимофей Милованов / facebook
По его словам, украинские работодатели давно нашли лазейки для незаконного увольнения работников.

«По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником», — заявил он.