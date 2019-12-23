Новый законопроект о труде, который дорабатывает Минэкономразвития Украины, предполагает обязательную выплату денежной компенсации сотруднику в случае увольнения по собственной инициативе. Об этом 23 декабря сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook

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