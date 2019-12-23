Первый пассажирский поезд отправился в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. Церемонию торжественного открытия движения по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря, транслировало агентство РИА Новости

Церемония открытия ж/д сообщения между Крымом и материковой Россией – трансляция

В первую поездку на полуостров по Крымскому мосту отправились 530 пассажиров, которые разместились в 17 вагонах.

Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45 (по Москве).

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его протяженность — 19 км. В мае 2018 года запустили автомобильное движение. С октября того же года по мосту начали ездить грузовики.

В ноябре 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря из Москвы и Санкт-Петербурга. Росавтодор 18 декабря выдал разрешение на эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.