Поезд «Таврия» отправился в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа.
В первую поездку на полуостров по Крымскому мосту отправились 530 пассажиров, которые разместились в 17 вагонах.
Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45 (по Москве).
Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его протяженность — 19 км. В мае 2018 года запустили автомобильное движение. С октября того же года по мосту начали ездить грузовики.
В ноябре 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря из Москвы и Санкт-Петербурга. Росавтодор 18 декабря выдал разрешение на эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.