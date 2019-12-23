«Елку установили на дне с помощью специального крепления, украсив ее перед этим новогодними игрушками и гирляндой, которая, кстати, будет светиться под водой благодаря аккумуляторам. Через месяц мы её оттуда заберем», — сказал глава днепровских дайверов Андрей Волков.
Как он отметил, традиция погружать елку под воду в Днепропетровской области существует уже 15 лет. В этом году она была закреплена на рекордной глубине в 40 метров.
Перед этим днепровские дайверы также опустили под воду кабину КамАЗа, автоцистерну и мотоцикл, чтобы создать искусственный риф.
«Это, наверное, будет самая глубокая елка в Европе. <…> Есть какие-то большие, высокие ёлки, у нас будет самая глубокая», — добавил Воробьев.