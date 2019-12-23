Дайверы из Днепра погрузились под воду в Новониколаевском карьере (Днепропетровская область), чтобы закрепить на дне новогоднюю елку. Соответствующее видео опубликовал на днях «5 канал»

ВИЧ-позитивные украинцы в знак протеста покрасили в черный елку у Офиса президента © Скриншот из видео @HromadskeUA

Как он отметил, традиция погружать елку под воду в Днепропетровской области существует уже 15 лет. В этом году она была закреплена на рекордной глубине в 40 метров.

Перед этим днепровские дайверы также опустили под воду кабину КамАЗа, автоцистерну и мотоцикл, чтобы создать искусственный риф.

«Это, наверное, будет самая глубокая елка в Европе. <…> Есть какие-то большие, высокие ёлки, у нас будет самая глубокая», — добавил Воробьев.