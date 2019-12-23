Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что в рамках декоммунизации необходимо снять советскую символику с моста Патона в Киеве, который соединяет правый и левый берега столицы. Об этом 23 декабря он заявил на пресс-конференции в Киеве, которую вел в Facebook UATV

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