Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что в рамках декоммунизации необходимо снять советскую символику с моста Патона в Киеве, который соединяет правый и левый берега столицы. Об этом 23 декабря он заявил на пресс-конференции в Киеве, которую вел в Facebook UATV
«Относительно моста Патона я детальнее изучу этот вопрос. Это очень странно. Это должно быть снято», — заявил он.
Мост имени Е.О. Патона был построен в 1953 году. Движение по мосту открыто 5 ноября 1953 года. Он является частью Малой окружной дороги.
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