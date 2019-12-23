Дробович вместо Вятровича: что известно о новом главе Института Нацпамяти
Дробович вместо Вятровича: что известно о новом главе Института Нацпамяти
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«Относительно моста Патона я детальнее изучу этот вопрос. Это очень странно. Это должно быть снято», — заявил он.

Мост имени Е.О. Патона был построен в 1953 году. Движение по мосту открыто 5 ноября 1953 года. Он является частью Малой окружной дороги.