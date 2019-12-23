Украинский институт национальной памяти введет «диалоги культуры», чтобы украинцы могли определиться со своими героями. Об этом 23 декабря заявил глава института Антон Дробович на пресс-конференции в Киеве, которую вел в Facebook UATV

Украина ожидает от Польши ответных шагов в сфере национальной памяти © Brian Aslak / flickr Степана. — Ред.) Бандеры и (Романа. — Ред.) Шухевича вызывают полярные оценки в украинском обществе… И как должен реагировать на это Национальный институт памяти? Проводить диалог… Центральные органы исполнительной власти не должны заниматься рассказами стране, кто у нее герой. Это граждане Украины определят», — заявил Дробович.

По его словам, орган может и должен рассказать украинцам, почему определенные фигуры для определенных украинцев ценны, а гражданам страны важно понимать, как создавалось государство.