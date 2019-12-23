«Думаю, что ни для кого не новость, что личности (Степана. — Ред.) Бандеры и (Романа. — Ред.) Шухевича вызывают полярные оценки в украинском обществе… И как должен реагировать на это Национальный институт памяти? Проводить диалог… Центральные органы исполнительной власти не должны заниматься рассказами стране, кто у нее герой. Это граждане Украины определят», — заявил Дробович.
По его словам, орган может и должен рассказать украинцам, почему определенные фигуры для определенных украинцев ценны, а гражданам страны важно понимать, как создавалось государство.