Продавцам новогодних елок в Киевской области за торговлю в неустановленных местах грозит штраф. Об этом 23 декабря сообщается на странице областной полиции в Facebook

В минувшие выходные киевские полицейские выявили 18 мест, где торговали елками и соснами.

«Во всех случаях деревья имели соответствующие чипы и санитарные разрешения, однако продавцы осуществляли их продажу в неустановленных местах», — говорится в сообщении.

Житель Днепра ушел с новогоднего корпоратива в одних трусах и потерялся © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Открыты производства по статье «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов». Санкция статьи предусматривает штраф.