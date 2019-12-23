В минувшие выходные киевские полицейские выявили 18 мест, где торговали елками и соснами.

«Во всех случаях деревья имели соответствующие чипы и санитарные разрешения, однако продавцы осуществляли их продажу в неустановленных местах», — говорится в сообщении.

Житель Днепра ушел с новогоднего корпоратива в одних трусах и потерялся
Житель Днепра ушел с новогоднего корпоратива в одних трусах и потерялся
© РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк
Отмечается, что торговля велась рядом с главными площадями поселков Василькова, Немешаево, Бородянки и Мигалки без согласования с местными советами.

Открыты производства по статье «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов». Санкция статьи предусматривает штраф.