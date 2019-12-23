После подачи электроэнергии на шесть шахт «Львовугля» три смены рабочих вынуждены ликвидировать последствия затопления. Об этом 23 декабря сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook

В ночь на 23 декабря без электроэнергии остались шесть шахт предприятия «Львовуголь». Были обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания.

«После невероятных усилий с нашей стороны, они изволили подать электроэнергию на вводы шахт ГП «Львовуголь». Но запустить шахты в работу не так просто как кажется кабинетным чиновникам… На 6 шахтах ГП «Львовуголь» сорваны работы третьей и четвертой смен за прошедшие сутки, и одной смены — сегодня», — написал он.