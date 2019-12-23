Событиями года украинцы считают освобождение украинских моряков и других политических заключенных, а также выборы президента Украины. Результаты соцопроса обнародовала группа «Рейтинг» 23 декабря на своем сайте

Израильский политолог разглядел в повышении рейтинга явные знаки Зеленскому © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Отмечается, что каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации в Донбассе в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция). Еще 15% считают событием года выборы в Верховную Раду, 13% — выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года и каждый десятый — укрепление курса гривны.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 13-17 декабря 2019 г.