По итогам ноября Украина сократила производство стали и опустилась уже на 15-е место в мировом рейтинге. Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали в понедельник, 23 декабря

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По итогам ноября лидерство в рейтинге сохранил Китай с показателем 80,29 млн тонн (рост на 4% к ноябрю 2018 года). В тройку также входят Индия (8,93 млн тонн — 2,8%) и Япония (7,7 млн тонн — 10,6%).

Далее следуют: США (7,2 млн тонн — 2,2%), Южная Корея (5,9 млн тонн — 0,5%), Россия (5,6 млн тонн — 2,9%), Германия (3,2 млн тонн — 12,9%), Турция (2,9 млн тонн — 8,1%), Бразилия (2,6 млн тонн — 10,5%), Иран (2,1 млн тонн — 2,6%), Италия (1,97 млн тонн — 9,8%), Тайвань (1,67 млн тонн — 14,8%), Вьетнам (1,6 млн тонн — +24%), Мексика (1,4 млн тонн — 7,7%).

При этом в годовом измерении удерживает 13 позицию в мире.

По итогам января-ноября текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,4% — до 19,3 миллиона тонн, что и позволило сохранить место в мировом рейтинге.