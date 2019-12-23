Штрафы, которые получают депутаты Рады за пропуск пленарных заседаний и голосований за законопроекты, не заставят парламентариев ходить на работу. Об этом 23 декабря сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook

Несмотря на то, что в ноябре были введены штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов не решилась.

«Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще», — пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что в декабре 51 депутат принял участие лишь в половине голосований. Восемь депутатов пропустили 90% голосований, из них трое — не проголосовали ни разу за месяц.

В декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак («Слуга народа»), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова («Батькивщина»). Конкретные причины их отсутствия на сайте ВРУ не указаны.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали, Антон Яценко (депутатская группа «За будущее»), Вадим Столар (ОПЗЖ), Игорь Палица («За будущее»), Александр Абдуллин («Батькивщина») и Андрей Деркач (внефракционный).