Кабинет министров выяснил, насколько комфортно иностранцам находиться на Украине и с какими проблемами они сталкиваются при оформлении документов. Об этом 23 декабря написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем Facebook

По его словам, правительство Украины исследовало этот вопрос, так как борется за иностранные инвестиции.

«Проблема остаться больше, чем на 90 дней. Если иностранец (в т.ч. с безвизовой страны) вдруг захочет остаться (и тратить свои деньги) в Украине больше, чем на 90 дней, ему придется серьезно постараться», — написал он.

Минус четыре миллиона украинцев. Министр Дубилет рассказал, как безвиз повлиял на миграцию © Facebook, Дмитрий Дубилет

Он добавил, что счета в украинских банках иностранцам также открываются сложно и не всегда. По словам Дубилета, теоретически можно сделать открытие счетов полностью дистанционным и подумать, как облегчить процедуру подачи документов.