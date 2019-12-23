По его словам, правительство Украины исследовало этот вопрос, так как борется за иностранные инвестиции.
«Проблема остаться больше, чем на 90 дней. Если иностранец (в т.ч. с безвизовой страны) вдруг захочет остаться (и тратить свои деньги) в Украине больше, чем на 90 дней, ему придется серьезно постараться», — написал он.
По словам Дубилета, особую «любовь» у иностранцев вызывает получение разрешения на работу или учебу, поскольку необходимо собрать большой пакет документов и совершать визиты в госорганы.
Он добавил, что счета в украинских банках иностранцам также открываются сложно и не всегда. По словам Дубилета, теоретически можно сделать открытие счетов полностью дистанционным и подумать, как облегчить процедуру подачи документов.