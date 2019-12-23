Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Совфед обратится к ПАСЕ и ПА ОБСЕ с требованием разобраться с ситуацией вокруг журналистов Sputnik Эстония. Об этом 23 декабря сообщает РИА Новости

Киселев: Санкции против Sputnik Эстония - опасный прецедент для всей Европы © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк сказала Матвиенко.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил в свою очередь, что действия властей Эстонии являются «правовым произволом, грубейшим нарушением» обязательств Таллина перед ОБСЕ и СЕ.

Он добавил, что уже обсудил ситуацию с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром, который признал, что нет юридических оснований для преследования сотрудников Sputnik.

«Мы также поднимем этот вопрос на ближайших сессиях ПАСЕ и ПА ОБСЕ», — сказал сенатор.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

При этом ранее Европейская федерация журналистов призвала Таллин не вводить ненужные ограничения на работу журналистов МИА «Россия сегодня», которое не значится ни в одном санкционном списке, заявив, что толкование санкций ЕС носит в этом случае необоснованный характер.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.