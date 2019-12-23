В январе 2020 года Молдавия продолжит получать российский газ привычным путем – через Украину. Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Ионом Кику заявил глава государства Игорь Додон, передает РИА Новости в понедельник, 23 декабря

«Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем», — заявил Додон.

Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа», — отметил премьер.

В настоящее время Молдавия покупает газ у «Газпрома» по договору, подписанному в 2008 году. Цены на голубое топливо формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках. Действие договора заканчивается 31 декабря 2019 года.