Более двух сотен одесситов вышли на митинг протеста против приватизации Черноморского яхт-клуба, являющегося госпредприятием. Об этом 22 декабря сообщила «Думская»

Портовый передел. Чем закончится «кадровый джихад» в портах Одесской области? — «Таймер» © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить застройку и приватизацию яхт-клуба, в котором парусным спортом занимаются дети.

По словам президента федерации парусного спорта Одесской области Альберта Кабакова, приватизация положит конец детскому спорту.

«Мы всерьез опасаемся, что на месте яхт-клуба могут появиться отели, высотки, рестораны, торговые центры, в лучшем случае со стоянкой для частных яхт, то есть марины, которые есть и на 8-й станции Фонтана, и в Сосновом бору. Это означает конец спортивного компонента, так как ни к какой марине, где стоят дорогущие яхты, на пушечный выстрел не подпустят детей», — сказал Кабаков.

Черноморский яхт-клуб, площадь которого более 530 квадратных метров, выставят на аукцион 3 января. Стартовая цена лота — 6 млн гривен (свыше 16 млн рублей).