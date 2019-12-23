Адвокат Владислав Добош, защищающий интересы одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в воскресенье, 22 декабря, на своей странице в Facebook опубликовал опровержение версии полиции

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Антоненко. По версии следствия, он был одним из тех, кто закладывал взрывчатку под автомобиль журналиста. Доказательством его причастности стала куртка с крупным принтом, которая попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Правоохранители утверждают, что в ней был именно Антоненко, так как он постоянно появляется на публике в подобной одежде. Сам музыкант уверяет, что на кадрах не он.

«Итак, друзья, вспомните брифинг МВД и человека с принтами, будто бы Рифмастер! А теперь внимание, смотрите фото и видео! Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! И видео, где он зафиксирован, и это явно не Рифмастер! Ну что, мусора, и кто им поверил?! Выкусите, я с нетерпением жду сатисфакции!» — заявил Добош.

Адвокат обнародовал скриншоты из видео, снятого в 2015 году, во время так называемой гражданской блокады Крыма. На кадрах можно увидеть человека в очень похожей куртке, однако это не Антоненко.

Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.

Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.