Одним из подозреваемых по делу Шеремета стал музыкант Андрей Антоненко. По версии следствия, он был одним из тех, кто закладывал взрывчатку под автомобиль журналиста. Доказательством его причастности стала куртка с крупным принтом, которая попала в объектив камеры видеонаблюдения.
Правоохранители утверждают, что в ней был именно Антоненко, так как он постоянно появляется на публике в подобной одежде. Сам музыкант уверяет, что на кадрах не он.
«Итак, друзья, вспомните брифинг МВД и человека с принтами, будто бы Рифмастер! А теперь внимание, смотрите фото и видео! Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! И видео, где он зафиксирован, и это явно не Рифмастер! Ну что, мусора, и кто им поверил?! Выкусите, я с нетерпением жду сатисфакции!» — заявил Добош.
Адвокат обнародовал скриншоты из видео, снятого в 2015 году, во время так называемой гражданской блокады Крыма. На кадрах можно увидеть человека в очень похожей куртке, однако это не Антоненко.
Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.
Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.