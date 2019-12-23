Инцидент произошел рано утром 21 декабря. В полицию поступил вызов, что по Слобожанскому проспекту ходит полуобнаженный мужчина.
«Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улице только в нижнем белье», — рассказали правоохранители.
По словам самого мужчины, он отдыхал на корпоративе, а что происходило дальше, вспомнить не может.
Его личность установили, и, как оказалось, близкие мужчины уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.
«Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и известили родных о его местонахождении», — уточнили силовики.