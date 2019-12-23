В Днепре нетрезвый мужчина ушел с корпоратива в нижнем белье и потерялся по дороге. Об этом 22 декабря сообщили в группе патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook

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«Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улице только в нижнем белье», — рассказали правоохранители.

По словам самого мужчины, он отдыхал на корпоративе, а что происходило дальше, вспомнить не может.

Его личность установили, и, как оказалось, близкие мужчины уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.

«Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и известили родных о его местонахождении», — уточнили силовики.