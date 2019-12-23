Генеральная прокуратура Украины официально заявила, что непричастна к истории о выдаче Азербайджану оппозиционного блогера Эльвина Исаева перед визитом в Баку на переговоры с Ильхамом Алиевым президента Владимира Зеленского. Об этом 23 декабря сообщает «Радио Свобода»

В Баку проходит встреча Зеленского и Алиева — видео © Facebook, Офис президента Украины сказали в ГПУ.

Относительно того, известно ли украинским правоохранительным органам о преступлениях, которые Азербайджан инкриминирует Исаеву, в ГПУ сообщили, что не могут предоставить такой информации, потому что не участвуют в расследовании.

В середине декабря Государственная миграционная служба Азербайджана сообщила, что Украина депортировала в Азербайджан Исаева, и на основании решения суда в Баку 14 декабря его арестовали.

По какой статье возбуждено дело против блогера, власти Азербайджана не уточняют.