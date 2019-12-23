«Генеральной прокуратурой решение о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась», — сказали в ГПУ.
Относительно того, известно ли украинским правоохранительным органам о преступлениях, которые Азербайджан инкриминирует Исаеву, в ГПУ сообщили, что не могут предоставить такой информации, потому что не участвуют в расследовании.
В середине декабря Государственная миграционная служба Азербайджана сообщила, что Украина депортировала в Азербайджан Исаева, и на основании решения суда в Баку 14 декабря его арестовали.
По какой статье возбуждено дело против блогера, власти Азербайджана не уточняют.