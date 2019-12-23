Мариупольская полиция задержала мужчину, который под угрозой расправы отобрал сумки у двух женщин. Его подозревают в ряде подобных разбойных нападений, сообщает 22 декабря центральный отдел полиции Донецкой области

Украина: снова нападение на журналиста © предоставлено редакции в материале силовиков. Подозреваемого задержали на одной из улиц Левобережного района. При себе у мужчины была медицинская маска, а дома у него нашли вещи потерпевших. Следственные действия продолжаются.