«В ходе розыскных мероприятий, благодаря записям на камере видеонаблюдения, расположенной в подъезде многоэтажного дома, где было совершено одно из нападений, оперативники получили фотоснимок с изображением подозреваемого. Кроме того, потерпевшие предоставили приметы злоумышленника. Полицейские отработали почти весь район, опросили всех возможных свидетелей, проверили всех лиц, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов», — говорится в материале силовиков.
Подозреваемого задержали на одной из улиц Левобережного района. При себе у мужчины была медицинская маска, а дома у него нашли вещи потерпевших.
Следственные действия продолжаются.