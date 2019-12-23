Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправляется в понедельник днем с Московского вокзала Северной столицы, он возобновит регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров, об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс»

Двухэтажный пассажирский поезд проследует из Москвы в Крым © Никита Рассказов рассказали представители компании-оператора пассажирских ж/д перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд, который рассчитан более чем на 600 пассажиров, преодолеет расстояние из Петербурга в Севастополь — 2471 километр — за 43,5 часа, пройдет через 9 областей, три города федерального значения, один край и одну республику. У «Таврии» из Петербурга 17 вагонов — столько же, сколько городов на Крымском полуострове.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Северной столицей и Севастополем началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда. В 1950-е началась история поезда №7: он полвека круглый год ходил из Ленинграда (Петербурга) в Севастополь и перевез 15 миллионов пассажиров.

Вечером 24 декабря в Симферополь отправится первый поезд с Казанского вокзала Москвы. Путь длиной 2 тысячи 9 километров займет 33 часа.

Компания ГСЭ в будущем намерена расширить географию движения поездов на полуостров — добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.