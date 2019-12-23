Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из лиц 2019 года по версии журнала The Week. Номер должен появиться в продаже в Британии и США 27 декабря

Трамп: Зеленский и Пристайко даже не знали о задержке военной помощи Украине © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Дональд Трамп вырывают друг у друга боеголовку. Это аллюзия к тому, что после утечки информации об их телефонном разговоре в США начался скандал об импичменте американского президента. А 22 декабря, стало известно, что через час после разговора американского и украинского президентов хозяин Белого дома приказал заблокировать военную помощь Украине.

Также лицами года редакция The Week назвала: адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, премьер-министра Британии Бориса Джонсона, председателя КНР Си Цзиньпина, шведскую экоактивистку Грету Тунберг, генерального прокурора США Уильяма Барра, который усомнился в достоверности расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Кроме того, на обложке появились: спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, объявившая о начале процедуры импичмента Трампа, игрок баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной, американский юрист и политик, представляющая штат Массачусетс в сенате, Элизабет Уоррен, которая отметилась в скандале об импичменте Трампа, бывший вице-президент США Джо Байден.

Президент России Владимир Путин на обложке изображен в санях Санта Клауса. Он, как и остальные действующие лица, находится на московской Красной площади.