По мнению Порошенко, заключенные контракты являются не коммерческими, а политическими.
Он заявил, что Россия продает газ со скидкой, чтобы с помощью доходов от него финансировать политические партии внутренних противников и подрывать основы государственности Украины.
«Это вопрос национальной безопасности», — сказал он.
Россия и Украина подписали в минувшую пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
Накануне пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом». Согласно им, поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Названия компаний и объемы поставок пока что не уточняются.