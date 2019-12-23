Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом». Фрагмент интервью в эфире телеканала «Украина» политик опубликовал 22 декабря на своей странице в Facebook

СМИ: Пять компаний из Украины подписали контракт с «Газпромом» © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Он заявил, что Россия продает газ со скидкой, чтобы с помощью доходов от него финансировать политические партии внутренних противников и подрывать основы государственности Украины.

«Это вопрос национальной безопасности», — сказал он.

Россия и Украина подписали в минувшую пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

Накануне пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом». Согласно им, поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Названия компаний и объемы поставок пока что не уточняются.