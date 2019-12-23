Расследуя дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, министр внутренних дел Арсен Аваков пытается лишь укрепить собственную власть и устранить конкурентов в виде Службы безопасности Украины (СБУ) и «героев АТО», считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.

«Был сделан акцент на том, что как минимум трое из пяти подозреваемых являются внештатными сотрудниками СБУ. То есть след направлен к Службе безопасности. Это дискредитация потенциальных конкурентов Авакова. Второй след, поскольку они все «герои АТО», направлен к Вооруженным силам Украины. Это дискредитация второй силы, способной противостоять Авакову в силовом блоке», — отметил Ищенко.

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«Это тоже сфера украинской экономики, сфера интересов уважаемых людей. И поскольку Аваков контролировал большую часть радикальных формирований, которые промышляли тем же, очевидно, «дикари» были конкурентами и демпинговали, потому что были согласны на более плохие условия, чем, скажем, люди, за которыми стоял сам министр внутренних дел», — объяснил Ищенко.

По мнению эксперта, Аваков претендует на статус «неформального диктатора всея Украины» и единственной вооруженной силы, обеспечивающей безопасность государства, и конкуренты ему не нужны.