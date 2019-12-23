Некогда весьма авторитетная лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко уже никак не может повлиять на нынешнюю власть, и даже ее призывы присоединяться к митингам против земельной реформы говорят о политической недееспособности, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«У Юлии Владимировны не такой высокий рейтинг и расти не будет, скорее всего. Поэтому никто на нее особенно внимания не обращает, она как Екатерина Брешко-Брешковская, «бабушка русской революции». Заслуженный человек, да. "Конечно, неплохо, когда она говорит то же самое, что говорим мы, но плохо, когда говорит то же, что наши оппоненты, но в принципе можно не обращать на нее особого внимания"», — отметил Ищенко.

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«Поэтому пусть себе ходит по митингам. Это тоже свидетельство того, насколько упали ее возможности: раньше она не ходила по чужим митингам, а собирала свои», — добавил эксперт.

Ранее Тимошенко призывала украинцев прийти на митинг против земельной реформы. По мнению Ищенко, протесты у Верховной Рады были полностью организованы министром внутренних дел Арсеном Аваковым.