«У Юлии Владимировны не такой высокий рейтинг и расти не будет, скорее всего. Поэтому никто на нее особенно внимания не обращает, она как Екатерина Брешко-Брешковская, «бабушка русской революции». Заслуженный человек, да. "Конечно, неплохо, когда она говорит то же самое, что говорим мы, но плохо, когда говорит то же, что наши оппоненты, но в принципе можно не обращать на нее особого внимания"», — отметил Ищенко.
По его мнению, Тимошенко смогут выделить место «на бедность», но не более — все серьезные вопросы уже давно решаются без ее участия.
«Поэтому пусть себе ходит по митингам. Это тоже свидетельство того, насколько упали ее возможности: раньше она не ходила по чужим митингам, а собирала свои», — добавил эксперт.
Ранее Тимошенко призывала украинцев прийти на митинг против земельной реформы. По мнению Ищенко, протесты у Верховной Рады были полностью организованы министром внутренних дел Арсеном Аваковым.