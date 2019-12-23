Недавно принятый закон о децентрализации не дает ему абсолютную власть в регионах, так как он не гарантирует возможность договориться с местными элитами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект Зеленского «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и назначить в каждый регион префекта, представляющего президента на местах.

«Полномочия можно прописать себе любые, важна реализация этих полномочий. Обычно власть в регионах принадлежит местным элитам, не столько политическим, сколько экономическим и финансовым, причем все они имеют своих представителей в Киеве. Например, Геннадий Кернес (мэр Харькова — ред.) всегда был хозяином Харькова, а на киевском уровне его представлял Михаил Добкин (экс-депутат Верховной Рады — ред.)», — отметил Ищенко.

«Ищенко о главном»: земельные протесты, убийство Шеремета, закон о децентрализации © Игорем Коломойским, которому сейчас не составит труда организовать ему прикрытие в столице.

«Без реальной поддержки местных элит никакие делегаты Киева ничего на местах не решат. Потому что когда вы приезжаете, пусть даже в собственный город, вчера вы были никто, а сегодня вам целый президент выписал мандат, где написано, что теперь можно делать все, что душе угодно. Но вы же не в состоянии быть везде и проследить даже за выполнением собственных распоряжений. Поэтому нужно договариваться», — добавил Ищенко.