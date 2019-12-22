Министр ответил на соответствующий вопрос.
«С удивлением. К сожалению, они не смогли "возвысить голос" хотя бы по этой теме, подтвердить задачу разведения сил и средств по всей линии соприкосновения», — сказал Лавров.
Также он добавил, что наверное, политики не смогли этого сделать, потому что не захотели.
Ранее лидеры стран Германия, РФ, Украина и Франция, которые входят в «Нормандскую четверку», по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.