Среди приоритетов на 2020 год Минобороны Украины - безопасность в Черном море и защита интересов государства, а также внедрение стандартов НАТО, сообщила в воскресенье, 22 декабря, пресс-служба министерства

СМИ: Очередное заседание комиссии Украина-НАТО состоится в Брюсселе 15 января © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Главное, по мнению координатора этого проекта, — сделать переход к натовским стандартам "прозрачным", понятным и настроенным на результат», — сообщается на сайте министерства.

Еще одним важным направлением является «безопасность» Черноморского региона, говорится в сообщении.

«Уменьшилась активность торгового судоходства на Черном и Азовском морях, что повлияло и на работу портов. Главная цель проекта — создание эффективного "пояса безопасности" и защита экономических интересов государства в этом регионе», — сообщила пресс-служба.

Напомним, в 2018 году при бывшем на тот момент президенте Украины Петре Порошенко морякам был отдан приказ прорыва границы и входа во временно-закрытую акваторию РФ, чем был спровоцирован инцидент у Крымского моста, закончившийся задержанием группы кораблей украинских ВМС.