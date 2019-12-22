Отмечается, что приоритетом реформ является внедрение ключевого пакета стандартов НАТО.
«Главное, по мнению координатора этого проекта, — сделать переход к натовским стандартам "прозрачным", понятным и настроенным на результат», — сообщается на сайте министерства.
Еще одним важным направлением является «безопасность» Черноморского региона, говорится в сообщении.
«Уменьшилась активность торгового судоходства на Черном и Азовском морях, что повлияло и на работу портов. Главная цель проекта — создание эффективного "пояса безопасности" и защита экономических интересов государства в этом регионе», — сообщила пресс-служба.
Напомним, в 2018 году при бывшем на тот момент президенте Украины Петре Порошенко морякам был отдан приказ прорыва границы и входа во временно-закрытую акваторию РФ, чем был спровоцирован инцидент у Крымского моста, закончившийся задержанием группы кораблей украинских ВМС.