Трамп подписал оборонный бюджет год с санкциями против РФ, Турции и «Северного потока-2»
Трамп подписал оборонный бюджет год с санкциями против РФ, Турции и «Северного потока-2»
© РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк
Это первый новый род войск в армии США с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы.  Командующим космических войск уже назначен Джон Фэймонд.

В новый род войск будут переведены 15 тыс. служащих из ВВС.

Трамп объяснил причину создания подобного рода войск.

«Возможность свободно действовать в космосе позволит нам выявлять и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов», — цитируются слова президента.

Также известно, что базы войск будут размещены в Колорадо, Алабаме и Калифорнии.

 