Подписанный президентом США Дональдом Трампом бюджет страны на 2020 год предусматривает создание Космических войск. Об этом сообщает CNN в субботу, 21 декабря

Трамп подписал оборонный бюджет год с санкциями против РФ, Турции и «Северного потока-2» © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк Джон Фэймонд.

В новый род войск будут переведены 15 тыс. служащих из ВВС.

Трамп объяснил причину создания подобного рода войск.

«Возможность свободно действовать в космосе позволит нам выявлять и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов», — цитируются слова президента.

Также известно, что базы войск будут размещены в Колорадо, Алабаме и Калифорнии.