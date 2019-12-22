Это первый новый род войск в армии США с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы. Командующим космических войск уже назначен Джон Фэймонд.
В новый род войск будут переведены 15 тыс. служащих из ВВС.
Трамп объяснил причину создания подобного рода войск.
«Возможность свободно действовать в космосе позволит нам выявлять и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов», — цитируются слова президента.
Также известно, что базы войск будут размещены в Колорадо, Алабаме и Калифорнии.