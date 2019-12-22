Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 22 декабря

«Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат Президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — говорится на сайте Кремля. Крымский мост получил подарок от художников полуострова © most.life В ноябре 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря из Москвы и Санкт-Петербурга. Росавтодор 18 декабря выдал разрешение на эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.