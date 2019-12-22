«Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат Президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — говорится на сайте Кремля.
Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его протяженность — 19 км. В мае 2018 года запустили автомобильное движение. С октября того же года по мосту начали ездить грузовики.
В ноябре 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря из Москвы и Санкт-Петербурга. Росавтодор 18 декабря выдал разрешение на эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.