У здания Офиса президента прошел 20-минутный митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщило издание «Страна»

Аваков наступает, Аваков отступает пришли около 50 человек, большую часть из которых составляли СМИ и полицейские. В числе участников также наблюдались члены С14 и других националистических организаций, но без какой-либо символики.

Участники акции требовали немедленной отставки министра, фигуранта немалого числа скандалов. Авакова также обвинили в политических преследованиях. Люди скандировали «Аваков — черт» и «Авакова в отставку», при этом на фоне звучала музыка на немецком языке.

После завершения акции колонна двинулась на Майдан, где в это время проходил концерт «Белыми нитками» в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.