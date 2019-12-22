На митинг пришли около 50 человек, большую часть из которых составляли СМИ и полицейские. В числе участников также наблюдались члены С14 и других националистических организаций, но без какой-либо символики.
Участники акции требовали немедленной отставки министра, фигуранта немалого числа скандалов. Авакова также обвинили в политических преследованиях. Люди скандировали «Аваков — черт» и «Авакова в отставку», при этом на фоне звучала музыка на немецком языке.
После завершения акции колонна двинулась на Майдан, где в это время проходил концерт «Белыми нитками» в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.