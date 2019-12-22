Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на 19-х зимних Дефлимпийских играх в Италии. Об этом он сообщил в официальном telegram-канале в воскресение, 22 декабря

Третью ракетку мира Свитолину обвинили в непатриотизме © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии», — сказано в сообщении.

Также он отметил, что дефлимпийцы получили 11 медалей (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы) и второе место в общемедальном зачете.

«Эти достижения демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное — вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности», — подчеркнул он.

Сборная России завоевала первое место и 50 наград: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых.