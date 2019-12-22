Деафлимпиада — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха, до 2001 года — Всемирные игры глухих, также ранее — Международные игры глухих.
«Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии», — сказано в сообщении.
Также он отметил, что дефлимпийцы получили 11 медалей (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы) и второе место в общемедальном зачете.
«Эти достижения демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное — вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности», — подчеркнул он.
Сборная России завоевала первое место и 50 наград: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых.