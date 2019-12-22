Клиентов спортклуба Порошенко в Киеве подслушивали и подглядывали за ними в раздевалке - ГБР
Клиентов спортклуба Порошенко в Киеве подслушивали и подглядывали за ними в раздевалке - ГБР
© flickr.com, chris scott
Ранее сообщалось, что во время обысков в спортклубе «5 элемент», принадлежащем экс-президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, были обнаружены видеокамеры, вмонтированные в вентиляцию и сигнализацию и устройства для прослушки в раздевалках.

«И вот… Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью…», — написал Яременко.

Ранее Яременко стал участником секс-скандала: журналисты сфотографировали в Раде, как нардеп во время работы в сессионном зале договаривается в сети о встрече с девушкой за деньги.

После этого фракция «Слуги народа» приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, а Яременко снять с должности.

 