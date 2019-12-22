Скандально известный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко прокомментировал ситуацию со спортивным клубом экс-президента Петра Порошенко «5 элемент», в раздевалках которого были установлены видеокамеры. Об этом он написал на своей странице в Facebook 21 декабря

Клиентов спортклуба Порошенко в Киеве подслушивали и подглядывали за ними в раздевалке - ГБР © flickr.com, chris scott Петру Порошенко, были обнаружены видеокамеры, вмонтированные в вентиляцию и сигнализацию и устройства для прослушки в раздевалках.

«И вот… Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью…», — написал Яременко.

Ранее Яременко стал участником секс-скандала: журналисты сфотографировали в Раде, как нардеп во время работы в сессионном зале договаривается в сети о встрече с девушкой за деньги.

После этого фракция «Слуги народа» приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, а Яременко снять с должности.