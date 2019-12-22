Недавние переговоры по газу и другим вопросам показывают понимание украинцами необходимости искать развязки, но не дают представление об их договороспособности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале» 22 декабря, в воскресение

«Недавно происходили переговоры по газу и другим аспектам сотрудничества, которые показывают, что у украинцев, несмотря на все сложности, есть понимание необходимости искать развязки. Но насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно», — сообщил министр.

Лавров: Зеленскому мешают осуществить позитивные сдвиги в отношениях с РФ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в команде есть карьерные дипломаты, которые работали не раз в правительстве.

«Поэтому я не думаю, что у них совсем все плохо с опытными переговорщиками», — сказал министр.