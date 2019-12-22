«Недавно происходили переговоры по газу и другим аспектам сотрудничества, которые показывают, что у украинцев, несмотря на все сложности, есть понимание необходимости искать развязки. Но насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно», — сообщил министр.

Лавров: Зеленскому мешают осуществить позитивные сдвиги в отношениях с РФ
Лавров: Зеленскому мешают осуществить позитивные сдвиги в отношениях с РФ
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
При этом он обратил внимание, что у президента Украины Владимира Зеленского в команде есть карьерные дипломаты, которые работали не раз в правительстве.

«Поэтому я не думаю, что у них совсем все плохо с опытными переговорщиками», — сказал министр.

 