«Недавно происходили переговоры по газу и другим аспектам сотрудничества, которые показывают, что у украинцев, несмотря на все сложности, есть понимание необходимости искать развязки. Но насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно», — сообщил министр.
При этом он обратил внимание, что у президента Украины Владимира Зеленского в команде есть карьерные дипломаты, которые работали не раз в правительстве.
«Поэтому я не думаю, что у них совсем все плохо с опытными переговорщиками», — сказал министр.