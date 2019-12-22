В Одесской области в рамках декоммунизации памятник основоположнику коммунизма Карлу Марксу переименовали в памятник поэту, но внешне монумент никак не изменили. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщило издание «Страна»

Декоммунизация Днепра. В Украине рыба гибнет с головы, которая в Киеве © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк принял решение переименовать бюст Маркса в памятник болгарскому поэту Христо Ботеву.

Вид бюста, при этом, нисколько не изменился — его просто выкрасили золотой краской и сменили на нем табличку.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Согласно этому закону с карты Украины должны исчезнуть имена 520 советских госдеятелей.