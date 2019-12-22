Отмечается, что в разгар декоммунизации в 2016 году сельский совет Холмска по результатам общественных слушаний принял решение переименовать бюст Маркса в памятник болгарскому поэту Христо Ботеву.
Вид бюста, при этом, нисколько не изменился — его просто выкрасили золотой краской и сменили на нем табличку.
Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Согласно этому закону с карты Украины должны исчезнуть имена 520 советских госдеятелей.