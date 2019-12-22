Президент Украины Владимир Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с РФ, но есть те, кто пытается помешать ему в этом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале» в воскресенье, 22 декабря

Лавров рассказал, как Россия ответит на санкции США против «Северного потока-2» © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк

При этом глава МИД РФ обратил внимание на то, что «на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать». Все это делается, чтобы «сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает», добавил он.

«Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться», — также заявил он.