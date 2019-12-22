У Лаврова нет сомнений в том, что Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией «как человек, политик и президент».
При этом глава МИД РФ обратил внимание на то, что «на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать». Все это делается, чтобы «сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает», добавил он.
«Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться», — также заявил он.