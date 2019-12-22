Ранее агентство сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Киселев обратил внимание, что Эстония предприняла эти действия под предлогом персональных санкций ЕС, введенных против него еще в 2014 году.
«Позиция властей Эстонии в адрес Sputnik опасна еще и тем, что таким образом внутри Евросоюза создается прецедент, который может спровоцировать в Европе цепную реакцию. Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента», — сказал Киселев.
При этом он отметил, что нельзя трактовать персональные санкции шире, чем они есть.
Он также напомнил, что и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik.
Киселев также сообщил, что у него нет личных банковских счетов в Европе.
«Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг — как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом», — сказал он.
Кроме того, Киселев добавил, что подобным образом из стран ЕС санкции трактует только Эстония.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.