Санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своей программе «Вести Недели» на «России 1» в воскресенье, 22 декабря

Ранее агентство сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

«Моральное и профессиональное превосходство». Дмитрий Киселев раскрыл секрет популярности Sputnik'а © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Позиция властей Эстонии в адрес Sputnik опасна еще и тем, что таким образом внутри Евросоюза создается прецедент, который может спровоцировать в Европе цепную реакцию. Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента», — сказал Киселев.

При этом он отметил, что нельзя трактовать персональные санкции шире, чем они есть.

Он также напомнил, что и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik.

Киселев также сообщил, что у него нет личных банковских счетов в Европе.

«Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг — как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом», — сказал он.

Кроме того, Киселев добавил, что подобным образом из стран ЕС санкции трактует только Эстония.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.