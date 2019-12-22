Телеведущего NewsOne Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в субботу, 21 декабря, Павловский сообщил на своей странице в Facebook

«Дело в том, что когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать. И услышала взрыв. Скажу сразу — с Кличко никто не договаривался, Кличко не знал, что мы будем его писать», — рассказал телеведущий.

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте», — отметил Павловский.

Журналист добавил, что перед допросом намерен подписать договор с адвокатом.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

А 12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении нескольким фигурантам дела. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.