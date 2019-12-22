«Дело в том, что когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать. И услышала взрыв. Скажу сразу — с Кличко никто не договаривался, Кличко не знал, что мы будем его писать», — рассказал телеведущий.
По его словам, услышав взрыв, журналистка побежала на место происшествия. Получилось так, что именно она первой оказалась на месте происшествия.
«Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте», — отметил Павловский.
Журналист добавил, что перед допросом намерен подписать договор с адвокатом.
20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.
А 12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении нескольким фигурантам дела. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.