Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал манеру президента США Дональда Трампа обсуждать международные вопросы. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой показали на Первом канале в воскресенье, 22 декабря

«Мы неплохо знакомы, мне нравится, как президент Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма и весьма продуктивный подход», — заявил Лавров.

Лавров в Америке. Почему без России Трамп не может решать глобальные проблемы войны и мира © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом.

Стороны обсудили Сирию, Украину, Ливию, Афганистан и Венесуэлу. Также были затронуты вопросы стратегической стабильности, судьба СНВ-3 и ситуация вокруг КНДР.