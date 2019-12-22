Выборы проходят в новосозданных общинах, а также дополнительно избираются депутаты сельских и поселковых советов.
По словам главы Нацполиции Александра Фацевича, для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий.
По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Затем полиция взяла их под круглосуточную охрану.
С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В частности, это 14 фактов незаконной агитации, пять фактов подкупа избирателей и четыре факта фальсификации документов.