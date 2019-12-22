Пациенты с жалобами на повышенную температуру, тошноту, рвоту и боли в животе были доставлены в городскую больницу в течение 11-12 декабря.
У большинства пациентов была выявлена сальмонелла энтерика. По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан «РАТ» в Бориславе, ели пиццу, салат «Цезарь» и другие блюда.
По состоянию на 20 декабря 14 человек все еще находились в больнице, один отказался от госпитализации.
Ранее в Черниговской области в реанимацию с отравлением попали трое детей, один из них умер. Предполагается, что пострадавшие мальчики съели корень борщевика.