Во Львовской области 14 человек попали в больницу после посещения ресторана в городе Борислав. Об этом на днях сообщили в Департаменте здравоохранения областной госадминистрации

«Чревато пищевым отравлением»: Супрун призвала опасаться губок для мытья посуды © Міністерство охорони здоров'я України доставлены в городскую больницу в течение 11-12 декабря.

У большинства пациентов была выявлена сальмонелла энтерика. По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан «РАТ» в Бориславе, ели пиццу, салат «Цезарь» и другие блюда.

По состоянию на 20 декабря 14 человек все еще находились в больнице, один отказался от госпитализации.

Ранее в Черниговской области в реанимацию с отравлением попали трое детей, один из них умер. Предполагается, что пострадавшие мальчики съели корень борщевика.