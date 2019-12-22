Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим.