Ранее правительство Украины приняло решение о том, что с 1 марта граждане страны будут выезжать в Россию только по загранпаспорту.
«Выезд с загранпаспортом позволяет предотвратить побег от ответственности в Россию должников по алиментам и тех, кто нарушил украинский закон. Теперь пограничники смогут беспрепятственно получить полное представление о том, кто и с чем покидает страну», — написал он.
Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019
Пристайко также отметил, что использование загранпаспортов сможет сократить бюрократию.