«Банальный лобизм». Погребинский о запрете Киевом въезда в РФ по внутреннему паспорту
«Банальный лобизм». Погребинский о запрете Киевом въезда в РФ по внутреннему паспорту
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
Ранее правительство Украины приняло решение о том, что с 1 марта граждане страны будут выезжать в Россию только по загранпаспорту.

«Выезд с загранпаспортом позволяет предотвратить побег от ответственности в Россию должников по алиментам и тех, кто нарушил украинский закон. Теперь пограничники смогут беспрепятственно получить полное представление о том, кто и с чем покидает страну», — написал он.

Пристайко также отметил, что использование загранпаспортов сможет сократить бюрократию.