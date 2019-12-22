Военный бюджет Вашингтона на 2020 год лишает Турцию возможности получения истребителей F-35, что открывает перспективу поставки туда российских Су-35 или Су-57. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 21 декабря в беседе с РИА Новости

Немецкий эксперт Рар описал, что будет, если Турция выйдет из НАТО © Public Domain Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который в том числе запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400, ужесточив таким образом свои требования.

Военный эксперт отметил, что официальная Анакара очевидно не получит теперь американские истребители F-35, так как не откажется от российских С-400, ранее туда поставленных.

«Следовательно, есть практическая возможность реализации соглашений на поставку в Турцию либо Су-35 уже сейчас, либо, если они остановятся на Су-57, то экспортной версии Су-57», — констатировал Коротченко.

В то же время специалист подчеркнул, что незначительное увеличение оборонного бюджета США в 2020 году не свидетельствует о каком-то изменении политики Вашингтона.