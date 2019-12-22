Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который в том числе запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400, ужесточив таким образом свои требования.
Военный эксперт отметил, что официальная Анакара очевидно не получит теперь американские истребители F-35, так как не откажется от российских С-400, ранее туда поставленных.
«Следовательно, есть практическая возможность реализации соглашений на поставку в Турцию либо Су-35 уже сейчас, либо, если они остановятся на Су-57, то экспортной версии Су-57», — констатировал Коротченко.
В то же время специалист подчеркнул, что незначительное увеличение оборонного бюджета США в 2020 году не свидетельствует о каком-то изменении политики Вашингтона.