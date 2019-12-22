Фактически Украина сегодня никому не нужна не только как партнер, но и как инструмент, хотя в качестве инструмента ее еще пытаются использовать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Аваков активничает именно сейчас, и что сделает РФ в случае его победы © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Пока что, продолжил политолог, Украина еще худо-бедно существует, и ответственность за происходящее в стране несет официальный Киев, но если с правящей верхушкой будет покончено, ответственность будет нести тот, кто эту верхушку убрал.

В частности, по его словам, нужно будет с нуля воссоздавать экономику и организовывать новую вертикаль власти, и все эти вопросы нельзя решить просто потому, что страны этого вдруг захотели.

Дело в том, добавил Ищенко, что в этом случае венгерские районы Закарпатья могут захотеть уйти в Венгрию, Донбасс может захотеть стать частью РФ, а также свои амбиции захотят реализовать Румыния и Польша.

И когда все эти вопросы будут решены на серьезном международном уровне, разрешение украинского кризиса произойдет максимально быстро, заключил собеседник издания.