«Просто пока никто не может сказать, как нужно решить проблему украинского кризиса, что, собственно, затягивает время, отпущенное украинскому государству на агонию», — категоричен эксперт.
Пока что, продолжил политолог, Украина еще худо-бедно существует, и ответственность за происходящее в стране несет официальный Киев, но если с правящей верхушкой будет покончено, ответственность будет нести тот, кто эту верхушку убрал.
В частности, по его словам, нужно будет с нуля воссоздавать экономику и организовывать новую вертикаль власти, и все эти вопросы нельзя решить просто потому, что страны этого вдруг захотели.
Дело в том, добавил Ищенко, что в этом случае венгерские районы Закарпатья могут захотеть уйти в Венгрию, Донбасс может захотеть стать частью РФ, а также свои амбиции захотят реализовать Румыния и Польша.
И когда все эти вопросы будут решены на серьезном международном уровне, разрешение украинского кризиса произойдет максимально быстро, заключил собеседник издания.