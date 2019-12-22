Россия должна потребовать от Украины и других постсоветских государств, чтобы они не преследовали русский язык, не уничтожали общую историю и не угрожали ей войной. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Для РФ больше нет границ Украины – Сатановский © Андрей Манчук

Политолог также обратил внимание, что с 2014 года, когда из-за переворота на Украине началась гражданская война, эта страна уже создала России проблему в виде угрозы безопасности приграничных территорий.

Украинцам, помимо России, приходится считаться с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией, но для интересов Москвы проблемы Киева значения иметь не должны, подчеркнул Сатановский.