«Меня раздражает каждый, кто говорит: а мы вам взорвем Воронежскую АЭС, снесем Крымский мост, а мы вот изобрели ракету, которая сейчас вдарит. Потому что вызывает желание вдарить по тебе превентивно», — категоричен эксперт.
Политолог также обратил внимание, что с 2014 года, когда из-за переворота на Украине началась гражданская война, эта страна уже создала России проблему в виде угрозы безопасности приграничных территорий.
Украинцам, помимо России, приходится считаться с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией, но для интересов Москвы проблемы Киева значения иметь не должны, подчеркнул Сатановский.