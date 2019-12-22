«В преддверии 2020 года экспертам уже понятно, что следующая отрасль, которая ляжет — это металлургия. Если раньше мы говорили о колоссальном падении по машиностроению, то следующая — это металлургия. Это фактически уже сырье, первичная обработка», — пояснила политик.
В сфере внешней политики, отметила Бондаренко экс-депутат, продолжится курс на колонизацию Украины, и новая власть продолжит вымывание всех ресурсов в пользу американского финансиста Джорджа Сороса под лозунги о глобализации.
По ее сведениям, люди Сороса есть не только среди депутатов украинского парламента, но и в наблюдательных советах крупных государственных компаний, таких как «Укрзализница» или «Нафтогаз».
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру