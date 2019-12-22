Сегодня на Украине продолжается экономическое падение. И нет никаких шансов, что пришедшие к власти в стране политики смогут с этой ситуацией справиться. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Бондаренко рассказала, кто именно контролирует самую большую фракцию в Раде © РИА Новости, Нина Зотина

В сфере внешней политики, отметила Бондаренко экс-депутат, продолжится курс на колонизацию Украины, и новая власть продолжит вымывание всех ресурсов в пользу американского финансиста Джорджа Сороса под лозунги о глобализации.

По ее сведениям, люди Сороса есть не только среди депутатов украинского парламента, но и в наблюдательных советах крупных государственных компаний, таких как «Укрзализница» или «Нафтогаз».

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру