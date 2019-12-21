В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по евробондам с процентной ставкой 5% годовых, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния в размере $3 миллиардов. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года, однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности.
«Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к "Нафтогазу Украины", к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены. Все отозвать, обнулить, мировое соглашение безотзывное подписать, и закрыть этот вопрос», — сказал Козак.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату только по решению Стокгольмского арбитража.