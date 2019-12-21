Вопрос долга Украины по еврооблигациям на $3 миллиарда (186,7 миллиардов рублей) не включен в договоренности по транзиту газа и будет решаться отдельно. Об этом 21 декабря сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает «Интерфакс»

«Газпром» и «Оператор ГТС Украины» могут подписать межоператорское соглашение 21 декабря © Facebook/Сергій Лещенко

«Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к "Нафтогазу Украины", к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены. Все отозвать, обнулить, мировое соглашение безотзывное подписать, и закрыть этот вопрос», — сказал Козак.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату только по решению Стокгольмского арбитража.